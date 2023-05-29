Год назад «Спартак» выиграл Кубок России

Ровно год назад, 29 мая 2022 года, «Спартак» стал обладателем Кубка России. В финальном матче «красно-белые» обыграли в «Лужниках» «Динамо» со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили Александр Соболев и Квинси Промес. В составе «бело-голубых» отличился Арсен Захарян.

Отметим, что тот трофей «Спартак» завоевал под руководством Паоло Ваноли. Итальянец по завершению прошлого сезона покинул клуб, уступив место испанцу Гильермо Абаскалю.

Кубок России сезона 2021/2022 на сегодняшний день является последним трофеем в клубном музее «Спартака».

Добавим, что сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.