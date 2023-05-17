Погребняк — о суперфинале Кубка России в «Лужниках»: Решающие матчи должны проходить на больших стадионах

Бывший футболист «Урала» Павел Погребняк поделился мнением о решении РФС провести суперфинал Кубка России в «Лужниках». Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен в другой город.

«Я за такой же формат, как в Англии — финалы Кубка всегда проводят на «Уэмбли». Это правильный подход — на таких больших стадионах и должны играться решающие матчи», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Первый суперфиналист Кубка России — ЦСКА. Второй участник матча определяется в эти минуты во встрече между «Краснодаром» и «Уралом». Следить за ходом матча можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.