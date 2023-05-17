Обляков заявил, что хочет выиграть трофей с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признался, что хочет выиграть трофей в составе «армейцев».

«Каких индивидуальных наград хотел бы добиться? Хотел бы добиться общих наград. Кубок там… Хочется уже что-то выиграть вместе с ЦСКА», — передает слова Облякова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и стал автором восьми голевых передач.

ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России, в котором встретится с победителем противостояния «Краснодар» - «Урал». Добавим, что «армейцы» не выигрывали никакой трофей с 2018 года.