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Кубок России

Тошич ждёт победы ЦСКА в Кубке России

15 Мая 2023 • 13:22 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич выразил надежду, что «армейский» клуб станет победителем Кубка России в нынешнем сезоне.

«Верю, что спустя долгое время, «армейцы» смогут взять кубок. Тем более, у ЦСКА последний трофей был в 2018-м году - суперкубок России. Для «армейцев» важно выиграть трофей в этом сезоне», - приводятся слова Тошича на страницах издания Sport24.

В Суперфинале Кубка России подопечные Владимира Федотова встретятся с победителем пары «Краснодар» - «Урал».

В Премьер-лиге ЦСКА набрал 54 очка после 27 туров. Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зоран Тошич
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