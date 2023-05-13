Президент РФС Дюков: Суперфинал Кубка России состоится в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об информации, что Суперфинал Кубка России может быть перенёсен из «Лужников».

Спортивный деятель отметил, что решение о том, что поединок состоится в «Лужниках» было принято ещё прошлой осенью.

«Мы планируем провести финал в «Лужниках», как и планировали. Решение о переносе будет принято только в случае форс-мажорных обстоятельств. Мы должны сделать всё, чтобы «Лужники» были максимально заполнены», - приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что в Суперфинале точно сыграет московский ЦСКА, а также победитель встречи между «Краснодаром» и «Уралом».