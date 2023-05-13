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Карасёв - главный судья матча «Краснодар» - «Урал» в Кубке России

13 Мая 2023 • 11:11 Комментировать

Стала известна судейская бригада, которая обслужит поединок финала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом».

Главным рефери поединка будет Сергей Карасёв. Помогать ему на бровках будут Александр Богданов и Игорь Демешко. Резервный судья - Евгений Кукуляк. За систему видеоповторов будут отвечать Алексей Амелин и Роман Усачёв. Инспектор - Сергей Мацюра; комиссар - Владимир Карпович.

Встреча состоится в среду, 17 мая. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в Суперфинал Кубка России уже вышел московский ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Сергей Карасёв
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