Карасёв - главный судья матча «Краснодар» - «Урал» в Кубке России

Стала известна судейская бригада, которая обслужит поединок финала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом».

Главным рефери поединка будет Сергей Карасёв. Помогать ему на бровках будут Александр Богданов и Игорь Демешко. Резервный судья - Евгений Кукуляк. За систему видеоповторов будут отвечать Алексей Амелин и Роман Усачёв. Инспектор - Сергей Мацюра; комиссар - Владимир Карпович.

Встреча состоится в среду, 17 мая. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в Суперфинал Кубка России уже вышел московский ЦСКА.