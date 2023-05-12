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Кубок России

Екатеринбург готов организовать суперфинал Кубка России

12 Мая 2023 • 16:20 Комментировать

Президент «Урал» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, готов ли Екатеринбург принять суперфинал Кубка России. Ранее в СМИ появилась информация, что матч за розыгрыш трофея может быть перенесен из «Лужников» на «ВТБ Арену», на стадион в Нижнем Новгороде или в Сочи.

«Готовы ли организовать суперфинал на «Екатеринбург Арене», если поступит данное предложение? Мы всегда готовы», — заявил Иванов порталу «Спорт День за Днем».

Напомним, первым участником суперфинала Кубка России стал ЦСКА. Второй клуб определится 17 мая в противостоянии «Краснодара» с «Уралом». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Лужники» могут лишиться суперфинала Кубка России

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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