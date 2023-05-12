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Кубок России

«Лужники» могут лишиться суперфинала Кубка России

12 Мая 2023 • 12:33 Комментировать

В воскресенье, 11 июня, состоится суперфинал Кубка России. В нём ЦСКА сыграет против победителя пары «Краснодар» - «Урал».

Планировалось, что суперфинал пройдёт в «Лужниках», однако главная футбольная арена России может лишиться столь статусного матча. Как сообщает «РБ Спорт», такое решение может быть принято из-за потенциально низкого интереса со стороны зрителей, а также ограничений со стороны МВД.

Ранее сообщалось, что правоохранители ограничили вместимость «Лужников» 15 тысячами зрителей из-за несоответствия стадиона приказу 10.92.

Напомним, что на суперфинале Кубка России будет работать система Fan ID.

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Лужники Кубок России
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