«Лужники» могут лишиться суперфинала Кубка России

В воскресенье, 11 июня, состоится суперфинал Кубка России. В нём ЦСКА сыграет против победителя пары «Краснодар» - «Урал».

Планировалось, что суперфинал пройдёт в «Лужниках», однако главная футбольная арена России может лишиться столь статусного матча. Как сообщает «РБ Спорт», такое решение может быть принято из-за потенциально низкого интереса со стороны зрителей, а также ограничений со стороны МВД.

Ранее сообщалось, что правоохранители ограничили вместимость «Лужников» 15 тысячами зрителей из-за несоответствия стадиона приказу 10.92.

Напомним, что на суперфинале Кубка России будет работать система Fan ID.