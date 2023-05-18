Рекорды чемпионатов России: Акинфеев может взять Кубок в своём юбилейном сезоне

11 июня в Лужниках, на главном стадионе страны состоится очередной финальный матч розыгрыша Фонбет Кубок России сезона-2022/23. Очередной, потому как прошлой весной РФС в целях популяризации и повышения зрительского внимания решил вернуться к советской практике и проводить решающий поединок на бывшей Большой спортивной арене спортивного комплекса в Лужниках. Самая вместительная арена Советского Союза до реконструкций 1997 года вмещала 103 тысячи зрителей. В прошлом году идея себя с блеском оправдала. Этому способствовал ещё и тот факт, что в финал смогли пройти столичные «Спартак» и «Динамо». Переполненная чаша (69 306 человек) действительно погрузила в воспоминания о тех временах, когда матчи Высшей лиги собирали по 80-100 тысяч зрителей, а средняя посещаемость балансировала выше 30 тысяч! Поединок и шоу вокруг него превзошли все ожидания и серьёзно пополнили бюджеты заинтересованных сторон.

У Акинфеева победа в 20-м сезоне

Предстоящий финальный матч Кубка России примечателен ещё и тем, что по его итогу победителем может стать 37-летний Игорь Акинфеев, который дебютировал в высшем футбольном обществе России 20 лет назад. В возрасте 16 лет (до 17 не хватало 10 дней), 29 марта 2003 года будущий первый номер сборной «засветился» в основном составе ЦСКА в поединке 1/8 финала Кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на стадионе «Петровский». Уроженец города Видное вышел сразу после перерыва вместо Дмитрия Крамаренко и отыграл свои 45 минут «на ноль». В РПЛ Акинфеев дебютировал 31 мая. ЦСКА на выезде встречался с «Крыльями Советов» и выиграл 2:0, а Акинфеев на последних минутах встречи отразил пенальти от лидера самарского клуба Андрея Каряки. По итогам встречи в Самаре был признан лучшим игроком встречи. Впоследствии наш герой стал шестикратным чемпионом России, причём в одном клубе!

Первый Кубок в сезоне-2004/05

Свой первый трофей в Кубке России воспитанник армейской футбольной школы завоевал по итогам розыгрыша в сезоне-2004/05. Акинфеев начал борьбу за Кубок России 2004/05 годов со стадии 1/8 финала. В финале ЦСКА обыграл «Химки» 1:0. Всего в том розыгрыше Акинфеев провёл семь матчей, в которых пропустил три мяча.

Шестикратный

В своей игровой карьере ветеран российского и армейского спорта шесть раз держал над головой Кубок. Причём в активе ЦСКА таковых трофеев семь (больше только у «Локомотива» – девять), и шесть из них были завоеваны в годы расцвета как клуба, так и Акинфеева – в период с 2005 по 2013 год. Ещё один, первый трофей ЦСКА, датирован 2002 годом. Из игроков чаще, чем Акинфеев, становились обладателями Кубка Сергей Игнашевич иЭлвер Рахимич. Они выигрывали трофей по семь раз.

Игнашевич – в 33 года, Жирков и Рахимич – в 37.

Последнее на сегодняшний день завоевание Кубка для армейского клуба ознаменовано тем, что в 2013 году Элвер Рахимич в возрасте 37 лет, 1 месяца и 28 дней стал обладателем Кубка России, финал которого на «Ахмат Арене» против махачкалинского «Анжи» с Гусом Хидинком и Самюэлем Это’О собрал 30,5 тысячи зрителей. В том розыгрыше Рахимич принял участие только в одном матче, на ранней стадии. В самом финальном матче босниец не принимал участия. Его даже не было среди запасных игроков. Всего Рахимич в Высшей лиге провёл 15 сезонов.

Другой ветеран армейцев – обладатель Кубка России сезона-2012/13 Сергей Игнашевич – в финальном матче в Грозном также отсутствовал, но, тем не менее, он в тот день (1 июня 2013 года) стал семикратным обладателем Кубка России в возрасте Христа. Всего на высшем уровне нынешний наставник «Балтики» провёл 19 сезонов. Юрий Жирков, ставший чемпионом России в 37 лет и 9 месяцев, провёл 20 сезонов, с учётом двух в Английской премьер-лиге в лондонском «Челси». Чемпионство в составе «Зенита» в 2021 году стало шестым (два – с ЦСКА в 2005 и в 2006 годах, одно – с «Челси» в 2009/10 и три на закате карьеры с питерским клубом – в сезонах 2018/19, 2019/20 и 2020/21). Ещё больше сезонов (22) – в игровой карьере нынешнего наставника «Зенита» Сергея Семака. Своё последнее, пятое, чемпионство (с ЦСКА в 2003-м, с «Рубином» в 2008 и 2009-м и с «Зенитом» в 2010-м и 2011/12 годах) он завоевал в качестве игрока в возрасте 36 лет и 2 месяцев.

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11 июня Акинфееву будет 37 лет, 2 месяца и 3 дня. Согласен ли потенциальный «гость» (а он определится 17 мая в Краснодаре, в поединке хозяев поля с «Уралом») подарить Акинфееву седьмой трофей в его более чем богатой вратарской карьере..

Константин Лицин