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Кубок России

Нигматуллин: «Акрон» мог бы победить, если бы «Краснодар» был московским клубом»

05 Мая 2023 • 08:01 Комментировать

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об участии тольяттинского «Акрона» в Кубке России.

«Акрон» мог бы победить, если бы «Краснодар» был московским клубом. Поэтому они проиграли. Это была очень крутая история! Было приятно переживать за «Акрон». Они по-настоящему навели шороху», - приводятся слова Нигматуллина на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что «Акрон» вылетел из Кубка России уступив в финале Пути регионов «Краснодару». Основное время поединка завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «быков» - 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Акрон
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