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Кубок России

Масалитин: «Буду критиковать ЦСКА, пока команда будет плохо играть» эксклюзив

04 Мая 2023 • 22:50 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России между «армейцами» и «Уралом» (2:1).

«Вчера Обляков отдал одну передачу на Чалова, но где он был в первом тайме? Передачу он отдал классную, но на этом всё. Что в первом тайме делал на поле Кучаев? Медина до гола тоже выпадал. Эти игроки могут создавать моменты, но почему-то не создают. Медина только забил, в плане созидания ничего не было.

Полчаса команда активно играла, но из этого преимущества команда пользы не извлекла. «Урал» создал два момента, оба из центральной зоны.

Почему когда все устали, полузащитники не смогли забрать мяч? Этого не было. Вот вам и игра полузащиты, детские ошибки. Буду критиковать команду, пока она будет плохо играть. В защите тоже нет надёжности. Я же желаю клубу лучшего и хочу, чтобы ЦСКА постоянно был чемпионом, но пока клубу чего-то не хватает», - сказал Масалитин.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Валерий Масалитин
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