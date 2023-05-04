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Кубок России

Александр Мостовой: «Акрон» — красавцы, они выступили достойно»

04 Мая 2023 • 18:51 Комментировать
Краснодар
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о вылете «Акрона» из Кубка России.

«Акрон» должен «поблагодарить» формат Кубка России, потому что их выбил один самых сильных клубов. «Акрон» — красавцы. Они выступили достойно. Только кто это теперь вспомнит? Через два дня все забудут об этом. Будут помнить тех, кто играл в финале и его выиграл», — заявил экс-полузащитник «Сельты» и «Спартака», чьи слова приводит «Чемпионат».

Мостовой выразил мнение, что в кубковом соревновании команда не должна продолжать участие после поражения, а нынешний формат турнира не позволит таким клубам, как «Акрон» добиться выхода в финал или полуфинал. По его словам, тольяттинцы заслужили решающего матча после победы над четырьмя московскими коллективами.

Напомним, что «Акрон» прекратил борьбу за трофей Кубка России после поражения от «Краснодара» в серии послематчевых пенальти. На пути к этой встрече тольяттинцы выбили «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Александр Мостовой Акрон
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