Александр Мостовой: «Акрон» — красавцы, они выступили достойно»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о вылете «Акрона» из Кубка России.

«Акрон» должен «поблагодарить» формат Кубка России, потому что их выбил один самых сильных клубов. «Акрон» — красавцы. Они выступили достойно. Только кто это теперь вспомнит? Через два дня все забудут об этом. Будут помнить тех, кто играл в финале и его выиграл», — заявил экс-полузащитник «Сельты» и «Спартака», чьи слова приводит «Чемпионат».

Мостовой выразил мнение, что в кубковом соревновании команда не должна продолжать участие после поражения, а нынешний формат турнира не позволит таким клубам, как «Акрон» добиться выхода в финал или полуфинал. По его словам, тольяттинцы заслужили решающего матча после победы над четырьмя московскими коллективами.

Напомним, что «Акрон» прекратил борьбу за трофей Кубка России после поражения от «Краснодара» в серии послематчевых пенальти. На пути к этой встрече тольяттинцы выбили «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».