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Деменко: «Просто удача была не на стороне игроков «Акрона», жалко их» эксклюзив

04 Мая 2023 • 18:41 Комментировать
Краснодар
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Краснодара» в кубковом матче против «Акрона».

«Конечно, жалко «Акрон». У них и тренер наш, краснодарский. Честно скажу, за них переживал. Хотел, чтобы они эту сказку свою продолжили ещё. Всё-таки выбили «Локо», «Динамо» и «Спартак». «Акрон» доказал, что они - крепкая команда, способная давать бой любому сопернику. Тут просто удача была не на их стороне. Жалко их.

Если бы «Акрон» играл у себя дома, то у них было бы преимущество. У них и поддержка была бы мощнее, и привычный искусственный газон. «Краснодару» было бы очень тяжело. Но в любом случае ребята из «Акрона» молодцы», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Акрон
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