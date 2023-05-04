Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Краснодара» в кубковом матче против «Акрона».

«Конечно, жалко «Акрон». У них и тренер наш, краснодарский. Честно скажу, за них переживал. Хотел, чтобы они эту сказку свою продолжили ещё. Всё-таки выбили «Локо», «Динамо» и «Спартак». «Акрон» доказал, что они - крепкая команда, способная давать бой любому сопернику. Тут просто удача была не на их стороне. Жалко их.

Если бы «Акрон» играл у себя дома, то у них было бы преимущество. У них и поддержка была бы мощнее, и привычный искусственный газон. «Краснодару» было бы очень тяжело. Но в любом случае ребята из «Акрона» молодцы», - сказал Деменко.