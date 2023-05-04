Бородюк — о результатах «Акрона» в Кубке России: «Респект этой команде»

Известный тренер Александр Бородюк поделился комментарием о выступлении «Акрона» в текущем розыгрыше Кубка России.

«Акрон» очень хорошо сыграл в Кубке России. Респект этой команде. Но вы же понимаете, какой сейчас регламент у Кубка. Раньше Кубок отличался непредсказуемостью, любая команда могла преподнести сюрприз. В этом розыгрыше такой командой оказался «Акрон», — цитирует Бородюка «Чемпионат». По мнению специалиста, при старом формате турнира «Акрон» мог бы уже играть в финале.

Напомним, ранее «Акрон» проиграл «Краснодару» (0:0, 2:4 – по пенальти) в рамках финала Кубка России Пути регионов и покинул соревнование. Стоит отметить, что в этом розыгрыше тольяттинский клуб одолел «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».