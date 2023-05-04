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Кубок России

Обляков высказался о победе ЦСКА над «Уралом»

04 Мая 2023 • 13:09 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков высказался о победе над екатеринбургским «Уралом» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».

«Урал» играл при своих болельщиках, было нелегко, но победа заслуженная и по игре, и по моментам. Главное, что прошли дальше, смотрим вперед с позитивом», - передает слова Облякова «Матч ТВ».

ЦСКА одолел «Урал» по сумме двух матчевого противостояния со счетом 3:2.

В Суперфинале Кубка России подопечные Владимира Федотова встретятся с победителем пары «Краснодар» - «Урал». Решающий матч турнира запланирован на 11 июня, место проведения – «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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