Обляков высказался о победе ЦСКА над «Уралом»

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков высказался о победе над екатеринбургским «Уралом» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».

«Урал» играл при своих болельщиках, было нелегко, но победа заслуженная и по игре, и по моментам. Главное, что прошли дальше, смотрим вперед с позитивом», - передает слова Облякова «Матч ТВ».

ЦСКА одолел «Урал» по сумме двух матчевого противостояния со счетом 3:2.

В Суперфинале Кубка России подопечные Владимира Федотова встретятся с победителем пары «Краснодар» - «Урал». Решающий матч турнира запланирован на 11 июня, место проведения – «Лужники».