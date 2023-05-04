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Кубок России

Нападающий «Акрона» Понсе: «Мы гордимся тем, что прошли так далеко в Кубке России»

04 Мая 2023 • 12:08 Комментировать
Краснодар
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе высказался о выступлении тольяттинской команды в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Напомним, вчера, 3 мая, «Акрон» уступил «Краснодару» (0:0, 2:4 — пен) в финале Пути регионов и завершил свои выступления в этом турнире. По ходу текущего розыгрыша тольяттинцам удалось обыграть такие известные московские команды, как «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

По мнению Понсе, «Акрон» провёл хороший матч и может гордиться своими выступлениями в Кубке России.

«Мы гордимся тем, что прошли так далеко в Кубке России, это был хороший путь. Нам удалось сыграть с лучшими командами РПЛ», — цитирует Понсе «РБ Спорт».

Во втором этапе финала Пути регионов «Краснодар» 17 мая встретится с «Уралом». Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал турнира, где сыграет с ЦСКА. 
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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Понсе Акрон
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