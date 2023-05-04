Сперцян рассказал, как относится к формату Кубка России

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как относится к нынешнему формату проведения Кубка России.

Как мне нынешняя формула Кубка? Нравится, потому что больше игр - больше эмоций. Возможно, у «Акрона» другое мнение», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что накануне «Краснодар» отпраздновал победу над тольяттинским «Акроном» (0:0, 4:2 по пенальти). За выход в Суперфинал Кубка России краснодарская команда поборется с екатеринбургским «Уралом», уступившим по сумме двухматчевого противостояния московскому ЦСКА.