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Кубок России

Сперцян объяснил, почему «Краснодар» не победил «Акрон» в основное время

04 Мая 2023 • 10:43 Комментировать

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян пообщался с представителями СМИ после поединка с «Акроном» в финале Пути регионов Кубка России.

«Рады выходу в следующий этап Кубка, хотя и не хотели доводить дело до серии пенальти. Почему довели? Не реализовали моменты. «Акрон» хорошо оборонялся. Главное, что победили», - приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты краснодарского клуба – 4:2.

За выход в Суперфинал Кубка России краснодарцы сыграют против екатеринбургского «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Акрон Эдуард Сперцян
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