Сперцян объяснил, почему «Краснодар» не победил «Акрон» в основное время

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян пообщался с представителями СМИ после поединка с «Акроном» в финале Пути регионов Кубка России.

«Рады выходу в следующий этап Кубка, хотя и не хотели доводить дело до серии пенальти. Почему довели? Не реализовали моменты. «Акрон» хорошо оборонялся. Главное, что победили», - приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты краснодарского клуба – 4:2.

За выход в Суперфинал Кубка России краснодарцы сыграют против екатеринбургского «Урала».