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Кубок России

В «Акроне» оценили выступление команды в Кубке России

04 Мая 2023 • 08:52 Комментировать

Дмитрий Гунько, который является пресс-атташе тольяттинского «Акрона», подвел итоги выступления команды в Кубке России.

«Оцениваем выступление команды в Кубке России позитивно. Это лучшее достижение «Акрона» в Кубке в истории», - приводятся слова Гунько на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в финале Пути регионов «Акрон» встречался с «Краснодаром». Команда из Тольятти проиграла представителю Премьер-лиги в серии пенальти со счетом 2:4. В игровое время соперники не смогли отметиться забитыми мячами.

«Акрон» в нынешнем сезоне выступает в Первой лиге и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Гунько Акрон
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