Мостовой: «Урал», который должен вылететь, может опять в финале сыграть - ужас»

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о результате поединка между «Краснодаром» и «Акроном» в финале Пути регионов Кубка России. «Быки» одержали победу в серии пенальти - 4:2. Игровое время завершилось вничью со счетом 0:0.

«У нас решили пойти против правил и изменить формат Кубка России. «Урал», который должен был вылететь, может опять в финале сыграть - ужас», - передает слова Мостового издание «РБ Спорт».

Напомним, что первым финалистом Суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова в ответном матче одержали победу над «Уралом» со счетом 2:1.