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Кубок России

Мостовой: «Урал», который должен вылететь, может опять в финале сыграть - ужас»

04 Мая 2023 • 08:14 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о результате поединка между «Краснодаром» и «Акроном» в финале Пути регионов Кубка России. «Быки» одержали победу в серии пенальти - 4:2. Игровое время завершилось вничью со счетом 0:0.

«У нас решили пойти против правил и изменить формат Кубка России. «Урал», который должен был вылететь, может опять в финале сыграть - ужас», - передает слова Мостового издание «РБ Спорт».

Напомним, что первым финалистом Суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова в ответном матче одержали победу над «Уралом» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Александр Мостовой
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