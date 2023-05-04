Гладилин похвалил «Акрон» за равную игру с «Краснодаром»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин похвалил тольяттинский «Акрон» за равную игру с клубом Премьер-лиги на выезде – «Краснодаром».

«Акрон» - большие молодцы, а Евгений Калешин снова правильно построил игру своей команды, благодаря этому матч был равный, а послематчевая серия пенальти - это мастерство вратарей», - рассказал Гладилин «РБ Спорт».

Напомним, сегодня «быки» смогли обыграть тольяттинскую команду-сенсацию исключительно в серии пенальти, завершив основное время матча нулевой ничьей. Помогли спасения голкипера Матвея Сафонова.

«Акрон» в текущем розыгрыше Кубка России оставил за бортом турнира столичные «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».