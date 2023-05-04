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Кубок России

Гладилин похвалил «Акрон» за равную игру с «Краснодаром»

04 Мая 2023 • 00:13 Комментировать
Краснодар
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин похвалил тольяттинский «Акрон» за равную игру с клубом Премьер-лиги на выезде – «Краснодаром».

«Акрон» - большие молодцы, а Евгений Калешин снова правильно построил игру своей команды, благодаря этому матч был равный, а послематчевая серия пенальти - это мастерство вратарей», - рассказал Гладилин «РБ Спорт».

Напомним, сегодня «быки» смогли обыграть тольяттинскую команду-сенсацию исключительно в серии пенальти, завершив основное время матча нулевой ничьей. Помогли спасения голкипера Матвея Сафонова.

«Акрон» в текущем розыгрыше Кубка России оставил за бортом турнира столичные «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Гладилин Акрон
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Окончен после пенальти
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