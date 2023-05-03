Батчи: «Наш соперник сегодня выложился на сто процентов»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился впечатлениями об игре сегодняшнего соперника «быков» в финале Пути регионов Кубка России. Напомним, что краснодарцы минувшим вечером лишь в серии пенальти смогли обыграть клуб Первой лиги – 4:2.

«У нас была очень тяжелая игра с «Акроном». соперник выложился на все сто процентов на поле. У нас было несколько моментов, но мы их не использовали, а «Акрон» показал очень хороший футбол сегодня», - заявил Батчи «Матч ТВ», добавив, что его команда была готова к абсолютно любому исходу.

О том, как развивался прошедший кубковый матч, читайте в нашем репортаже.