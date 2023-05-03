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Кубок России

Чанов: «Ганчаренко в «Урале» начал здорово, но что-то пошло не так» эксклюзив

03 Мая 2023 • 23:25 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от завершившегося ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России между «армейцами» и «Уралом» (2:1).

- Сильно радуетесь выходу ЦСКА в Суперфинал?

- Замечательно, что команда смогла одержать такую победу. Игра получилась очень тяжёлой, «Урал» собрался на этот матч. Тем не менее гости играли с преимуществом и заслуженно победили. В сегодняшней встрече мне понравился Иван Обляков, он был лучшим на поле.

- Теперь команда Федотова - главный фаворит на победу в турнире?

- Не скажу. «Краснодар» и «Урал» бились с «красно-синими» в чемпионате страны, всегда могут собраться на одну игру.

- Даже несмотря на фактор почти домашнего поля?

- В финале Кубка может произойти, что угодно. Финал есть финал.

- Вас как болельщика ЦСКА удовлетворяет работа Владимира Федотова на посту главного тренера?

- ЦСКА должен быть первым в любом турнире. Задачи перед тренерским штабом ставило руководство. Тот факт, что команда добралась до финала – уже хорошо.

- А работу экс-наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко оцените со знаком плюс?

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- «Урал» начал здорово, а сейчас что-то пошло не так. У всех бывают подъёмы и спады, сейчас «Урал» на спаде.

- Можно ли считать предыдущие успехи команды случайными?

- Нет, это тренерская работа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Вячеслав Чанов Виктор Ганчаренко
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