Булыкин: «Краснодар» мог и проиграть «Акрону»

Российский футбольный эксперт Дмитрий Булыкин похвалил тольяттинский «Акрон» за самоотдачу в финале Пути регионов Кубка России. Напомним, что «Краснодар» прошёл дальше, однако «быки» смогли победить тольяттинскую команду-сенсацию исключительно в серии послематчевых пенальти и благодаря мастерству своего голкипера – Матвея Сафонова.

«Краснодар» мог и уступить в этой лотерее, им просто повезло победить. Но соперника надо было дожимать во время игры. Спохватились они это делать лишь на последних минутах», - цитирует Булыкина «Rusfootball».

Напомним, что в матче за право сыграть в Суперфинале Кубка России теперь «Краснодар» встретится с екатеринбургским «Уралом».

«Игроки «Акрона» же - молодцы, смогли выше головы прыгнуть, их теперь все знают в стране», - добавил Булыкин.