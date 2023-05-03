Мостовой не уверен в том, что ЦСКА выиграет Кубок России

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой не уверен в том, что столичный ЦСКА станет победителем Кубка России.

Экс-игрок сборной России отметил, что самое смешное будет, если «Урал» переиграет «Краснодар» и в седьмой раз за сезон сыграет против «армейцев».

«Шансы на финал в паре «Краснодара» и «Урала» равны. Все зависит от того, где будут играть. Если в Екатеринбурге, то чуть больше шансов у «Урала», если в Краснодаре, то у южан — 55 на 45», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 3 мая, ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России на выезде обыграл «Урал» (2:1).