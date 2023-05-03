Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от завершившегося ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России между «армейцами» и «Уралом» (2:1).

- Понравилась вам игра «армейцев»?

- Впечатления от игры самые хорошие. Было видно, что ЦСКА владел преимуществом. «Урал» ничего не предложил кроме длинных передач, ждал ошибки защитников «армейцев». Гости создали больше моментов и победили, всё логично.

- Можете выделить лучшего игрока матча?

- Федотов в целом грамотно выстроил командную игру. Чалов забил хороший гол, Медина тоже. Заболотный выполнил много черновой работы. В очередной раз понравился Мойзес, видно, что он игрок высочайшего уровня.

- Теперь ЦСКА можно назвать главным претендентом на победу в Кубке?

- Команда ещё может встретиться в Суперфинале Кубка с «Уралом», так что хорошо, что сегодня удалось одержать победу. Для меня главное, чтобы команда завоевала трофей. В чемпионате клубу ещё предстоит серьёзная борьба, так что ребятам лучше сосредоточиться на Кубке. В карьере каждого игрока трофеев всегда раз, два – и обчёлся. В команде трофеи завоёвывали только Акинфеев, Щенников и Набабкин. Тем более, если Суперфинал пройдёт в «Лужниках», то для «красно-синих» это будет фактически домашней ареной. Соперникам ещё придётся лететь и перестраиваться.

- У бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко затянулась серия из поражений. Что скажете о его тренерских успехах?

- Команда до этого выдала серию без поражений. Раз всё сейчас идёт не туда, значит, сейчас Ганчаренко с командой делает что-то неправильно. Самая основная задача Виктора Михайловича состояла в том, чтобы вывести команду из зоны стыковых матчей, он её выполнил. Теперь им надо сосредоточиться на чемпионате, а не думать о Кубке России.