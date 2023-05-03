Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Кечинов: «В Кубке «Акрон» сыграл на пятёрку, прыгнул выше головы» эксклюзив

03 Мая 2023 • 22:35 Комментировать
Краснодар
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче «Краснодар» - «Акрон».

- Ожидали, что «Акрон» дотянет до серии пенальти и создаст такое сопротивление «Краснодару» по ходу матча?

- Я думал, что «быки» разберутся в основное время, потому что сказка должна была закончиться. Но «Акрон» оказался крепким орешком и потрепал нервы «Краснодару». Блестящая игра Матвея Сафонова прервала эту сказку, которая могла еще продлиться. На самом деле «Акрон» - очень симпатичная команда, крепкая. Странно, что в ФНЛ она идет на 13-м месте.

- В Кубке наверняка мотивация сыграла большую роль. Для футболистов «Акрона» такие встречи – это матчи года, если не жизни.

- Да-да. Так и получилось. Каждая игра в Кубке - для них самый важный матч в жизни, на данный момент. Они обыграли четыре московские команды. Это дорогого стоит. Если бы повезло, если бы не удачная игра Сафонова, может, они и «Краснодар» прошли бы.

- Не заметили у «Краснодара» недонастроя, как это было в предыдущих матчах у клубов РПЛ?

- Мы видели, что хорошие моменты у хозяев были. И в перекладину «быки» попали. Просто «Акрону» везло. В целом хозяева были сильнее и по моментам, и по владению мячом. Футбол тем и прекрасен, что он непредсказуем. Сегодня «Акрон» имел возможность сотворить очередную сенсацию, но не получилось.

- Можно ли сказать, что «Акрон» не уступит некоторым клубам РПЛ? Мы же видели, какие там мастеровитые футболисты?

- Я вижу такую тенденцию, что средние клубы РПЛ и ниже среднего, подтягиваются к верхним командам. Я не беру «Зенит». Но это видно на примере матча «Урала» со «Спартаком». Уровень нивелируется. В этом году «Урал» играл три матча со «Спартаком». Это средняя команда. А «Спартак» - топ-клуб, который претендует на самые высокие места. И в этих трех встречах екатеринбургский клуб ни в чем не уступил «Спартаку». Это говорит о том, что топ-команды не растут, потому что не участвуют в международных турнирах. А средние клубы играют на своем уровне, но имеют другой настрой. Играют на пределе. Поэтому складывается впечатление, что все подтягиваются друг к другу. Про «Акрон» то же самое можно сказать.

- Было ли ощущение, что «Акрон» пытался дотянуть до серии пенальти и рассчитывал на нее?

Реклама


- Он уповал и на контратаки. Он имел подходы к воротам соперника. А так в любом случае в подсознании сидело, что можно сыграть вничью, дотянуть до одиннадцатиметровых ударов, а там повезет. Но не повезло.

- Почему?

- Это лотерея. До этого они выиграли по пенальти у «Динамо», «Локомотива». Они на это рассчитывали.

- Какую оценку дадите «Акрону» за выступление у Кубке России?

- Пятерку. Прыгнули выше головы. Обыграть четыре московские команды – это дорогого стоит.

- Какие шансы у «Краснодара» в матче с «Уралом» за выход в финал?

- «Урал» неудачно играет в последние время. У команды явно идет спад. На бумаге фаворит «Краснодар». Но я думаю, что «Урал» настроится и будет сверхмотивирован. Уверен, игра будет интересная.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Кечинов Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.65 3.30 2.16
Видео
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Акрон Акрон
0
0
1.40 4.90 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
23:21 · Кубок России
Орещук: «ЦСКА полностью переиграл «Урал»
23:14 · Кубок России
Батчи: «Наш соперник сегодня выложился на сто процентов»
22:57 · Россия. Первая лига
Калешин заявил, что подписал новый контракт с «Акроном»
22:54 · Кубок России
Булыкин: «Краснодар» мог и проиграть «Акрону»
22:48 · Кубок России
Мостовой не уверен в том, что ЦСКА выиграет Кубок России
22:29 · Кубок России
Сафонов признался, что в серии пенальти с «Акроном» действовал наугад
22:22 · Кубок России
Батчи: «Мы в «Краснодаре» полностью доверяем голкиперу»
22:17 · Кубок России
Ловчев оценил игру Чалова в матче против «Урала» 1
22:14 · Кубок России
Масалитин оценил несостоявшийся чудо-гол Акинфеева
22:10 · Кубок России
Президент «Урала» Иванов высказался о поражении от ЦСКА
22:05 · Кубок России
Губернатор Самарской области поблагодарил «Акрон» за выступление в Кубке России
21:53 · Кубок России
Вратарь «Акрона» Волков стал лучшим игроком матча против «Краснодара»
21:33 · Кубок России
Игру «Краснодара» и «Акрона» посетили более 27 тысяч человек
20:41 · Кубок России
Мойзес прокомментировал «украденный» гол у Заболотного
20:33 · Кубок России
Газзаев: «Задача у ЦСКА одна — победа в финале Кубка России»
Все новости