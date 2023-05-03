Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче «Краснодар» - «Акрон».

- Ожидали, что «Акрон» дотянет до серии пенальти и создаст такое сопротивление «Краснодару» по ходу матча?

- Я думал, что «быки» разберутся в основное время, потому что сказка должна была закончиться. Но «Акрон» оказался крепким орешком и потрепал нервы «Краснодару». Блестящая игра Матвея Сафонова прервала эту сказку, которая могла еще продлиться. На самом деле «Акрон» - очень симпатичная команда, крепкая. Странно, что в ФНЛ она идет на 13-м месте.

- В Кубке наверняка мотивация сыграла большую роль. Для футболистов «Акрона» такие встречи – это матчи года, если не жизни.

- Да-да. Так и получилось. Каждая игра в Кубке - для них самый важный матч в жизни, на данный момент. Они обыграли четыре московские команды. Это дорогого стоит. Если бы повезло, если бы не удачная игра Сафонова, может, они и «Краснодар» прошли бы.

- Не заметили у «Краснодара» недонастроя, как это было в предыдущих матчах у клубов РПЛ?

- Мы видели, что хорошие моменты у хозяев были. И в перекладину «быки» попали. Просто «Акрону» везло. В целом хозяева были сильнее и по моментам, и по владению мячом. Футбол тем и прекрасен, что он непредсказуем. Сегодня «Акрон» имел возможность сотворить очередную сенсацию, но не получилось.

- Можно ли сказать, что «Акрон» не уступит некоторым клубам РПЛ? Мы же видели, какие там мастеровитые футболисты?

- Я вижу такую тенденцию, что средние клубы РПЛ и ниже среднего, подтягиваются к верхним командам. Я не беру «Зенит». Но это видно на примере матча «Урала» со «Спартаком». Уровень нивелируется. В этом году «Урал» играл три матча со «Спартаком». Это средняя команда. А «Спартак» - топ-клуб, который претендует на самые высокие места. И в этих трех встречах екатеринбургский клуб ни в чем не уступил «Спартаку». Это говорит о том, что топ-команды не растут, потому что не участвуют в международных турнирах. А средние клубы играют на своем уровне, но имеют другой настрой. Играют на пределе. Поэтому складывается впечатление, что все подтягиваются друг к другу. Про «Акрон» то же самое можно сказать.

- Было ли ощущение, что «Акрон» пытался дотянуть до серии пенальти и рассчитывал на нее?

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- Он уповал и на контратаки. Он имел подходы к воротам соперника. А так в любом случае в подсознании сидело, что можно сыграть вничью, дотянуть до одиннадцатиметровых ударов, а там повезет. Но не повезло.

- Почему?

- Это лотерея. До этого они выиграли по пенальти у «Динамо», «Локомотива». Они на это рассчитывали.

- Какую оценку дадите «Акрону» за выступление у Кубке России?

- Пятерку. Прыгнули выше головы. Обыграть четыре московские команды – это дорогого стоит.

- Какие шансы у «Краснодара» в матче с «Уралом» за выход в финал?

- «Урал» неудачно играет в последние время. У команды явно идет спад. На бумаге фаворит «Краснодар». Но я думаю, что «Урал» настроится и будет сверхмотивирован. Уверен, игра будет интересная.

Елена Григорьевская