Сафонов признался, что в серии пенальти с «Акроном» действовал наугад

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победной серии пенальти в матче финала Пути регионов Кубка России против «Акрона» из Тольятти. Напомним, что основное время матча завершилось безголевой ничьей – 0:0, а в серии пенальти Сафонов сумел спасти свою команду отличными сейвами.

«У «Акрона» много пенальтистов, они прошли долгий путь в Кубке России. Я знал, куда бьют два‑три основных игрока, но их заменили. Поэтому наугад действовал и у меня вроде как получилось», - цитирует голкипера «Матч ТВ».

О том, как проходил сегодняшний матч «Краснодара» и «Акрона», читайте в нашем репортаже. Теперь «быков» ожидает встреча с «Уралом», в котором и определится второй участник Суперфинала Кубка России. Ранее первым клубом, который сыграет в Суперфинале, стал столичный ЦСКА.