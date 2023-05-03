Батчи: «Мы в «Краснодаре» полностью доверяем голкиперу»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи прокомментировал победу в серии пенальти над тольяттинским «Акроном». Матч, напомним, случился в финале Пути регионов в рамках Кубка России и смог завершиться лишь в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.

«Не было никакого страха перед серией пенальти, мы на тренировках часто тренируем 11-метровые удары и полностью доверяем нашему голкиперу. Для нас очень большая честь иметь такого вратаря за спиной», - цитирует Батчи «Матч ТВ».

Напомним, что теперь в матче за выход в Суперфинал Кубка России «быки» сыграют с екатеринбургским «Уралом».