Ловчев оценил игру Чалова в матче против «Урала»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего столичного ЦСКА Фёдора Чалов в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала» (2:1).

Напомним, что 25-летний форвард вышел на поле после первого тайма и уже через 12 минут отметился забитым мячом, который стал победным.

Эксперт отметил, что Чалов является бомбардиром, который выходит на поле и делает результат, но у него не всегда это получается.

«Но он в первом сезоне 16 мячей наколотил, потом было затишье, но второй год всегда сбавляешь. Сейчас он опять что‑то делает, выходя на поле», - заявил Ловчев в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».