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Кубок России

Ловчев оценил игру Чалова в матче против «Урала»

03 Мая 2023 • 22:17 Комментировать (1)
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего столичного ЦСКА Фёдора Чалов в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала» (2:1).

Напомним, что 25-летний форвард вышел на поле после первого тайма и уже через 12 минут отметился забитым мячом, который стал победным.

Эксперт отметил, что Чалов является бомбардиром, который выходит на поле и делает результат, но у него не всегда это получается.

«Но он в первом сезоне 16 мячей наколотил, потом было затишье, но второй год всегда сбавляешь. Сейчас он опять что‑то делает, выходя на поле», - заявил Ловчев в эфире «Матч ПРЕМЬЕР». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Евгений Ловчев Фёдор Чалов
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Комментарии (1)
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Levlimin
03 Мая 2023 в 22:55
Ловчев чудит или журналист не так понял: Чалов бомбардир, выходит и делает результат. Был спад, сейчас "он опять что-то делает, выходя на поле".. Это как понять? Чалов забил 14 в РПЛ + 3 голевые передачи + 5 в кубке. Каждые 131 минуты забивает гол, т.е. в каждой второй игре. И Ловчев говорит, "что-то делает.." И Комличенко, и Соболев меньше забили и в РПЛ и в кубке, но шуму много и в сборной, а армеец и в ЦСКА на лавку присел и в сборную не берут.
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