Масалитин оценил несостоявшийся чудо-гол Акинфеева

Бывший игрок ЦСКА, футбольный эксперт Валерий Масалитин порассуждал об Игоре Акинфееве, который сегодня едва не поразил ворота «Урала» ударом из своей штрафной площади. В тот момент голкипер уральцев Илья Помазун покинул свои ворота и прибежал на удачу в штрафную армейцев.

«Отдадим должное Игорю Акинфееву, он хотел забить в ворота «Урала». И если бы этот гол случился, он вошёл бы в учебники вратарского искусства», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Видеозапись красивого момента мы публиковали ранее.