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Кубок России

Президент «Урала» Иванов высказался о поражении от ЦСКА

03 Мая 2023 • 22:10 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении в матче финала Пути РПЛ Кубка России от московского ЦСКА (1:2).

Спортивный деятель отметил, что обе команды сражались, а игра была по-настоящему кубковой. Также он дал понять, что что судья мог поставить второй пенальти в ворота «армейцев» и не показывать жёлтую карточку голкиперу Илье Помазуну, из-за которой он пропустит следующий матч.

«Но в целом судейство было хорошим, а в том, что мы пропускали голы, сами виноваты, без ошибок футбола не бывает», - приводит слова Иванова ТАСС.

«Урал» отправился в нижнюю часть сетки, где сыграет против «Краснодара» за право принять участие в Суперфинале. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов
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