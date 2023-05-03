Президент «Урала» Иванов высказался о поражении от ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении в матче финала Пути РПЛ Кубка России от московского ЦСКА (1:2).

Спортивный деятель отметил, что обе команды сражались, а игра была по-настоящему кубковой. Также он дал понять, что что судья мог поставить второй пенальти в ворота «армейцев» и не показывать жёлтую карточку голкиперу Илье Помазуну, из-за которой он пропустит следующий матч.

«Но в целом судейство было хорошим, а в том, что мы пропускали голы, сами виноваты, без ошибок футбола не бывает», - приводит слова Иванова ТАСС.

«Урал» отправился в нижнюю часть сетки, где сыграет против «Краснодара» за право принять участие в Суперфинале.