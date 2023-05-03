Губернатор Самарской области поблагодарил «Акрон» за выступление в Кубке России

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высоко оценил выступление тольяттинского «Акрона» в текущем розыгрыше Кубка России.

«Акрон» - это одна из самых ярких и самобытных команд нынешнего розыгрыша Кубка России. Своей самоотдачей, характером, самоотверженностью «Акрон» влюбил в себя болельщиков по всей стране», - цитирует Азарова «Матч ТВ».

Напомним, что на стадии 1/8 финала в Пути регионов тольяттинская команда выбила из турнира «Торпедо» из Москвы, на стадии четвертьфинала – московский «Локомотив», в первом матче полуфинала – московское «Динамо», а во втором – московский «Спартак».

Сегодня вечером лишь в серии пенальти подопечные Евгения Калешина уступили «Краснодару» из РПЛ – 2:4.