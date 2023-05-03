Вратарь «Акрона» Волков стал лучшим игроком матча против «Краснодара»

Голкипер «Акрона» Сергей Волков был признан лучшим футболистом матча Кубка России против «Краснодара».

Тольяттинский клуб прекратил борьбу за трофей кубкового соревнования после поражения от «быков» в серии послематчевых пенальти со счётом 2:4. Основное время поединка завершился нулевой ничьей.

Напомним, что «Краснодар» вышел во второй этап финала Пути регионов, где встретится с «Уралом». В Суперфинале победитель этого матча сыграет со столичным ЦСКА на стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня.