«Краснодар» не смог задавить «Акрон» в основное время, но в серии пенальти закрыл сказку гостей из Тольятти

«Краснодар» и «Акрон» сошлись в рамках Кубка России. Матч плей-офф Пути регионов состоялся 3 мая на стадионе «Краснодар».

«Акрон» добрался до первого этапа Пути регионов Фонбет Кубка России, проделав эпичный путь. Сразу 4 московских скальпа были сняты в плей-офф: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Но матч против «Краснодара» выделялся из этой плеяды. Во-первых, «быки» как никогда близки к первому в своей истории трофею и максимально мотивированы. Во-вторых, ожидания от самого «Акрона» заметно повысились, удивлять всё сложнее.

«Краснодар», конечно же, без всяких оговорок выставил основу. Кордоба, Батчи, Ахметов, Ленини, Баньяц и Сперцян с первых же минут прибрали мяч к своим ногам и захватили инициативу. «Акрона» такой сценарий матча естественно не удивил. Гости стали обороняться в две линии, почти не переходя на чужую половину поля. Неплохо перекрывали пространство футболисты «Акрона», но моменты всё-таки начали возникать.

Первым опасный удар нанёс Эдуард Сперцян, сумевший из сложного положения крутануть мяч в сторону «девятки». Чуть выше цели взял полузащитник. Затем Ахметов придумал в центре штрафной площади шикарную передачу пяткой. На пас выскочил Батчи, имел время осмотреть и пробить, но пальнул точно в корпус Волкову, сократившему угол обстрела. Был момент и на возможный пенальти, когда Кордоба подсунул ногу Чудину, выносившему мяч. Защитник попал и по форварду, но после паузы арбитры решили, что на пенальти этот эпизод не тянет.

За всем давлением «Краснодара» мог отличиться Кайо. Но ударом по своим воротам: бразилец пяткой замкнул фланговый прострел, направив мяч в сантиметрах от штанги. Гол всё-таки был забит на старте второго тайма, но арбитры не засчитали взятие ворот – из очевидного офсайда выбегал Кордоба, головой замыкая фланговый кросс. Мяч нашёл путь в ворота «Акрона», а «Краснодар» просто тропу протоптал к штрафной площади соперника и атаковать продолжил.

Баньяц и Ахметов по очереди загубили шикарные шансы, оказываясь в штрафной площади без опеки. Михайло пробил выше ворот, а Ильзат пытался голкипера перебросить, вместо этого закинув мяч куда-то к лицевой линии. Кордоба действовал ещё звонче: развернулся в штрафной площади Джон и что есть силы пробил в крестовину. Очень расточителен был «Краснодар», а «Акрон» просто держался, просто пытался дотянуть до серии пенальти. И смогли ведь!

В концовке напряжение было такое, что даже погасло освежение на стадионе. Правда, полную темноту удалось победить за минуту. Очень легко реализовали первые удары «футбольной лотереи» Сперцян, Савичев и Кордоба, а вот Евгений Песегов проиграл дуэль Матвею Сафонову. Более никто у «Краснодара» не промахивался, а «Акрон» ещё подвел Азаров – 4:2. Выиграл «Краснодар» серию пенальти и отправился во второй этап финала Пути регионов Кубка России, где сыграет против «Урала».