Игру «Краснодара» и «Акрона» посетили более 27 тысяч человек

Битву «Краснодара» и тольяттинского «Акрона» в финале Пути регионов Кубка России посетили 27 тысяч 125 зрителей.

Напомним, что первый матч Кубка России сегодняшнего дня, в котором в финале Пути РПЛ друг с другом встречались ЦСКА и «Урал», посетили более 30 тыс. человек. Для того, чтобы попасть на сегодняшние матчи турнира, болельщику не требуется оформление Fan ID.

Битва «Краснодара» и «Акрона» подошла к концу, на табло – нулевая ничья. Комнады решают, кто пройдёт дальше, в серии послематчевых 11-метровых ударов.