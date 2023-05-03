Во время матча «Краснодара» и «Акрона» на стадионе погас свет

В концовке финальной встречи в Пути регионов Кубка России на домашнем стадионе «Краснодара» пропало освещение. Этот момент случился в аккурат во время того, когда игрок соперника «Краснодара», тольяттинского «Акрона» исполнял опасный штрафной удар.

К счастью, на данный момент все технические проблемы разрешены – освещение на арене было восстановлено буквально за одну минуту. Матч продолжается, к концу подходит его основное время, а счёт до сих пор не открыт – 0:0.

Текстовую трансляцию поединка проводит портал LiveResult.ru.