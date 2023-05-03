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Мойзес прокомментировал «украденный» гол у Заболотного

03 Мая 2023 • 20:41 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Защитник столичных армейцев Мойзес прокомментировал эпизод с «украденным» голом у форварда своей команды Антона Заболотного. Напомним, в одном из моментов игры мяч, посланный Заболотным, уже летел в ворота «Урала», но бразилец, находившийся в офсайде, коснулся его до линии ворот.

«Как отреагировал Заболотный на эпизод, укравший у него гол? Нормально, самое главное – победа, мы в финале», - признался бразилец «Чемпионату».

Напомним, что встреча ЦСКА и «Урала» завершилась победой столичной команды. Теперь в Суперфинале турнира армейцы встретятся либо снова с уральцами, либо с «Краснодаром» или «Акроном».

Последние две команды прямо сейчас выясняют отношения между собой в Краснодаре.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Мойзес
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