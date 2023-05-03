Газзаев: «Задача у ЦСКА одна — победа в финале Кубка России»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о шансах «армейцев» выиграть Кубок России после выхода в Суперфинал.

«Задача у ЦСКА одна — победа в финале Кубка России. Других вариантов нет, учитывая амбиции и традиции футбольного клуба ЦСКА. Команда должна выигрывать трофей», — заявил специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что «армейцы» вышли в решающий поединок Кубка России, обыграв «Урал» со счётом 3:2 по сумме двух встреч. ЦСКА является 12-кратным победителем Кубка СССР и России. Предстоящий матч на стадионе «Лужники» станет 12-м решающим для подопечных Владимира Федотова.