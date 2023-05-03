Григорий Иванов заявил, что Помазун распорол ногу в конце матча с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов поведал о неприятной травме, которую получил голкипер «шмелей» Илья Помазун в концовке матча против ЦСКА. Голкипер в подкате грубо сыграл против Хесуса Медины и получил за это «горчичник».

«Не понимаю, за что Помазуну показали желтую карточку. Там была совместная борьба и сейчас у Илюхи нога распорота. Игроку ЦСКА ничего, а у нашего игрока четвертая желтая, в следующем матче не сыграет», - жалуется Иванов в комментарии для «Матч ТВ», добавляя, что голкипер не пытался травмировать своего оппонента.

Также Иванов добавляет, что «Уралу» нужно было дать пробить второй 11-метровый удар в матче.

«В остальном Сергей судил хорошо, никаких претензий», - добавил Иванов о работе своего однофамильца Сергея Иванова.

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