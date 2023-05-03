Борис Игнатьев: «Не могу однозначно сказать, что ЦСКА должен выиграть Кубок России»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценил шансы ЦСКА выиграть Кубок России после выхода «армейцев» в Суперфинал.

«Однозначно сказать, что «армейцы» должны выиграть, я не могу. Мне видится, что «Краснодар» должен победить «Акрон» и дойти до финала, где будет очень интересная игра равных соперников», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ».

По его мнению, ЦСКА является более организованной командой, выделив Фёдора Чалова и Ивана Облякова в качестве лидеров коллектива. Отдельно эксперт высказался о разнице между медалью чемпионата и Кубка, поскольку в кубковом соревновании требуются более новаторские тактические моменты, а также работа с эмоциями и внутренними резервами.

Напомним, что ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, обыграв в финале Пути РПЛ екатеринбургский «Урал» со счётом 3:2 по сумме двух встреч.