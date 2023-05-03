Масалитин: «Теперь для потехи надо, чтобы «Урал» и ЦСКА встретились в Суперфинале»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил вечерний выход армейцев в Суперфинал Кубка России.

«Теперь для потехи надо, чтобы они в Суперфинале сыграли друг с другом, сделав семь матчей за сезон! Ты их обыгрываешь‑обыгрываешь, а потом еще в финале играешь!», - рассказал Масалитин «Матч ТВ», добавив, что из-за таких раскладов Кубок России нуждается в изменениях регламента.

И действительно, соперники встречались друг с другом на протяжении текущего сезона уже шесть раз - четыре раза в Кубке России и два - в рамках Премьер-лиги. В случае, если «Уралу» удастся прорваться в Суперфинал, матч уральцев и армейцев станет для двух клубов седьмым в текущем сезоне.

Напомним, сегодня вечером ЦСКА обыграл в гостях «Урал» из Екатеринбурга – 2:1. По сумме забитых мячей в двух встречах (3:2) «красно-синие» оформили выход в главный матч текущего розыгрыша Кубка страны.