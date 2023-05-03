Тошич отреагировал на выход ЦСКА в Суперфинал Кубка России

Бывший игрок столичного ЦСКА Зоран Тошич высказался о победе «армейцев» над «Уралом» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Я рад, что команда приблизилась к трофею впервые за долгое время. Конечно, надеюсь, что ребята сделают и этот последний шаг», — заявил экс-полузащитник сборной Сербии в интервью «Чемпионату». Тошич выразил сожаление, что не сможет приехать на решающий поединок Кубка, отметив, что всё равно будет поддерживать «армейцев».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Урал» со счётом 2:1 после ничейной встречи в Москве, выйдя в Суперфинал Кубка России. «Армейцы» сыграют в решающем матче Кубка в 12-й раз в истории.