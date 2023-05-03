Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о победе над «Уралом» (2:1) в матче Кубка России.

- Как оцените игру?

- Закономерный результат. ЦСКА был хорошо настроен, особенно в первом тайме. Понравилась мотивация – с первых минут москвичи показали, кто на поле хозяин. Они взяли игру под контроль, забили. Мне кажется, была установка забить быстрый мяч. Но из своего игрового преимущества «армейцы» не могли извлечь выгоду - не было острых передач ни от Кучаева, ни от Облякова, ни от Медины. Естественно, когда ты играешь в высоком темпе, тебе нужна передышка. Должны быть полузащитники, которые могут просто подержать мяч, устроить квадрат в середине поля, чтобы сбить наступательный пыл и отдохнуть. Но мы увидели, что в очередной раз середина провалилась, «Урал» взял игру в свои руки, комбинировал. Было два удара из центральной зоны. При удачном стечении обстоятельств они могли забить. Казалось, что первый тайм идет к ничьей. Но Заболотный хорошо поборолся, отдал передачу на Мойзеса, а тот на Медину. Конечно, Медина исполнил очень хороший удар без подготовки.

В перерыве Федотов правильно заменил Кучаева, он выпадал. Отмечу необязательный пенальти, а затем и второй Дивеев чуть не привез. Зачем игроку сборной совать ноги? Не понимаю. Он игрок сборной, должен успокоиться. Опыт же должен подсказывать, что не надо ничего трогать. Понятно, что пенальти 50 на 50. Чалов хорошо исполнил удар в моменте со вторым голом. Потом были эпизоды, когда «армейцы» убегали в контратаку, имели преимущество, но надо разыгрывать мяч, выжимать максимум. Но донца дело гости не доводили. А потом вообще устроили себе нервотрепку. Хотя Акинфеев мог отличиться. Если бы он забил, это был бы гол на столетия.

- Формат турнира вас не смущает, когда «Урал» может выйти в финал и снова сыграть с ЦСКА?

- Проигрываешь – проигрываешь, обыгрываешь команду, а потом в финале с ней встречаешься. Это не Кубок.

- А кого бы вы хотели в соперники ЦСКА по финалу: «Акрон», «Краснодар» или все-таки «Урал»?

- Мне все равно с кем играть, потому что финал должен быть в любом случае эмоциональным. Это будет ни на что не похожий матч с большим количеством нервов. Даже в сегодняшней встрече они были. Мы видели ошибки игроков.

- У вас есть вопросы к арбитру?

- По моменту, когда Заболотному локтем в голову дали, есть вопрос. Это минимум желтая карточка. А может и красная. Судья проспал этот момент. Ему должны были подсказать. А пенальти сейчас ставят вообще из пальца высосанные. Ну и Дивеев, конечно, не должен допускать такие ошибки.

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- Какой балл поставите ему за игру?

- Он после травмы и еще не набрал форму. Это видно. И он не отличается надежностью. Как и Роша. Только Мойзес более-менее играет в обороне.

- Мойзес помешал забить Заболотному и отнял гол у своей команды. Как это можно объяснить?

- Перенастрой. Он хотел быстрее забить. Был момент, но там сыграли эмоции.

- Кучаев вышел с первых минут, а не Чалов. Почему Федотов отдает предпочтение Кучаеву, хотя Фёдор забивает?

- Кучаев посильнее, если находится в хорошей форме. Тут нужен игрок, который бы имел склад к комбинационному стилю. Он с Обляковым может подержать мяч, отдать последний пас и замкнуть. Но сегодня ни у кого из них игра особо не получилась, поэтому не чувствовалось остроты.

- Карраскаль вновь остался в запасе. Федотов на него уже не рассчитывает?

- Если бы рассчитывал, выпускал бы. Он же видит по тренировкам. Значит, где-то игрок филонит. Надо было это сделать давно, когда они потеряли интерес с Мединой. Медина встряхнулся и начал думать. Либо ты будешь играть, либо в запасе сидеть. Надо было раньше их сажать.

- «Урал» оправдал ожидания? Все-таки смог сравнять счет, бился до последнего.

- Кроме пенальти моментов у него не было. Впереди перестало получаться. «Урал» поймали игру с приходом Ганчаренко, но она куда-то улетучилась. Травма Газинского сказалась или еще что-то, я не знаю. Может игровой спад. Они выдали 16 матчей, это здорово, а теперь по-другому играют. Им еще обезопасить себя надо от вылета, после спада, потому что они сейчас балансируют на грани.

Елена Григорьевская