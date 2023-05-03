Ветеран столичного ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня едва не поразил ворота «Урала» ударом из штрафной площади своей команды. Эпизод случился в концовке напряжённого второго матча финала Пути РПЛ Кубка России, когда уральцы устроили финальный штурм ворот армейцев. А их голкипер Илья Помазун пошёл в штрафную соперника, оставив собственные ворота беззащитными.

Напомним, что благодаря выездной победе (2:1) подопечные Владимира Федотова стали первым суперфиналистом Кубка России. Теперь армейцы встретятся в главном матче либо снова с «Уралом», либо с «Краснодаром», либо с главным творцом сенсаций текущего розыгрыша трофея, тольяттинским «Акроном».

О том, как проходила сегодняшняя битва в Екатеринбурге, читайте в нашем материале.