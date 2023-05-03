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Кубок России

Газзаев: «Победа ЦСКА над «Уралом» вполне закономерна»

03 Мая 2023 • 19:47 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на победу «армейцев» над «Уралом» в матче финала Пути РПЛ Кубка России.

«Учитывая амбиции, историю и традиции, ЦСКА просто по определению должен был обыграть «Урал». Победа «армейцев» вполне закономерна», — заявил победитель Кубка УЕФА - 2005 в интервью «Спорт-Экспрессу», также пожелав подопечным Владимира Федотова выиграть Кубок России.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Урал» со счётом 2:1 после ничьи в первом поединке, выйдя в Суперфинал Кубка России. В решающем поединке кубкового соревнования «армейцы» сыграют в 12-й раз в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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