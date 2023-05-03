Пономарёв оценил игру ЦСКА в ответном матче Кубка России против «Урала»

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итог матча «армейцев» против «Урала» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Безобразный первый тайм – подстроились под тягомотину в исполнении «Урала» — так играть нельзя. А в перерыве, вероятно, Федотов провёл разъяснительную работу, настроив команду – и во втором тайме игра у команды пошла», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в финале подопечные Владимира Федотова встретятся с «Краснодаром», выразив уверенность в том, что «быки» пройдут «Акрон» на пути к решающей игре.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Урал» в Екатеринбурге со счётом 2:1 после ничьи в первом поединке, выйдя в финал Кубка России в 12-й раз в истории.