Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Кубка России.

«Сейчас «Краснодар» находится в хорошей форме, и надеюсь, финал будет состоять из одного матча. А в одном матче может всё случиться, и любая из оставшихся команд может преподнести сюрприз. Вы сами видели, что «Акрон» прошёл четыре московских клуба, понятно, что это одна игра, но я считаю, что расслабляться нельзя.

Важно, кто выйдет из пары «Краснодар» - «Акрон» и кто попадёт в Суперфинал: «Краснодар» или «Урал». Я списываю со счетов «Акрон»? Нет! Окончательно я его не списываю, но ему надо два матча выиграть. Если брать объективно по подбору игроков, то, конечно, он будет слабее двух конкурентов», — сказал Гуренко.

3 мая ЦСКА в ответной встрече победил «Урал» со счётом 2:1 и вышел в Суперфинал Кубка России. Сегодня, 3 мая, «Краснодар» в полуфинале Пути регионов примет «Акрон». Победитель противостояния сыграет в финале Пути регионов против «Урала». А сильнейший этого противостояния сыграет в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.