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Калешин: «Стиль немножко поменялся у «Краснодара» и стал более похожим на «Динамо

03 Мая 2023 • 19:24 Комментировать
Краснодар
0:0
Акрон
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перерыв

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Для вас Краснодар очень близкий город. Кто за вас и «Акрон» будет сегодня болеть на трибуне?

- Вы видите, сектор наш уже практически заполнен. Мне сказали, что практически 2500 болельщиков из Тольятти прибыло для поддержки. И все близкие, вся семья будет на стадионе.

- Сегодня у них будет выбор за кого болеть?

- Конечно, они будут болеть за меня, за нашу команду.

- Сначала «Краснодар» утянул болельщиков у «Кубани», а теперь Калешин утягивает болельщиков у «Краснодара».

- Это незначительная часть. Основная масса, конечно, будет болеть за свой клуб. Так и должно быть.

- Ваша команда знаменита прекрасными победами над московскими клубами. Если вкратце сказать, чем стилистически игра против «Краснодара» будет отличаться?

- Мне кажется, стиль немножко поменялся у «Краснодара» и стал более похожим на «Динамо», хотя немного другие игроки, другие качества. Тоже проактивная команда, которая, наверное, постарается доминировать. А мы постараемся не дать им это сделать. Тут разница может быть, конечно, в уровне таланта. Что сделаешь? Надо попытаться изменить реальность, исказить их принципы, чтобы попытаться их пройти.

- Вы видите глаза ребят, чувствуете их. Что перед матчем у футболистов «Акрона»? Воодушевление, робость, вера в свои силы?

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- Я надеюсь, что вера и воодушевление. Третьего компонента не должно быть.

- Перед матчем со «Спартаком» вы футболистам приводили цитату из Библии. Что скажете сегодня?

- Еще не знаю. То экспромт был. Почувствую, какой будет разминка, тогда и найдутся нужные слова, а сейчас не могу сказать.

 

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Динамо Москва Евгений Калешин Акрон
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