Гришин: «Суперфинал Кубка России будет для ЦСКА домашней игрой»

Бывший игрок столичного ЦСКА Александр Гришин считает, что в суперфинале Кубка России армейцы будут в роли хозяев.

«Любой из соперников ЦСКА будет приезжим, это будет полноценная домашняя игра. Армейцам надо брать трофей, первое место чемпионата уже точно за «Зенитом», а в Москве уже заждались трофеев», - рассуждает Гришин для «Матч ТВ».

И действительно, в Москву на суперфинал с ЦСКА приедет либо екатеринбургский «Урал», либо тольяттинский «Акрон» или «Краснодар».

Напомним, сегодня вечером подопечным Владимира Федотова удалось обыграть в гостях непростого соперника – «Урал» Виктора Ганчаренко, бывшего наставника ЦСКА. Читайте о ходе матча в нашем репортаже.